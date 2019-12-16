سلطان يفتتح شاطئ خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، «مشروع شاطئ خورفكان»، الأول من نوعه في الساحل الشرقي بدولة الإمارات، وطورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الهيئة، وعدد من رؤساء الدوائر المحلية، أعضاء المجلس التنفيذي، وعدد من المسؤولين والمشرفين على المشروع.

وتجول سموه في أرجاء المشروع، الذي بلغت كلفة إنجازه نحو 95 مليون درهم، ويمتد كيلومتراً على طول البحر.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع عن مرافقه ومنشآته والخدمات والأنشطة الترفيهية التي يوفرها لسكان المنطقة والزوار والسياح، والآفاق التي يفتحها لنمو اقتصاد المنطقة بشكل عام.

وتخللت جولة سموه مشاهدة العروض البحرية، ومعرض المجسمات الرملية.

ويصل إجمالي مساحة تأجير المرافق في المشروع إلى 8235 قدماً مربعة، حيث خصص بين 30 إلى 40% من المشروع لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من المنطقة، بما يتيح لهم الفرصة لمزاولة أعمالهم التجارية.

ويبعد المشروع 20 دقيقة عن إمارة الفجيرة، و30 دقيقة عن مدينة كلباء و45 دقيقة عن مدينة الشارقة.

ويتضمن ساحة مركزية ومواقف للسيارات، تستوعب نحو 350 مركبة، وست عربات طعام وأربعة أكشاك، و17 وحدة تجارية، تتضمن مطاعم وأسواقاً تجارية، ومسارات للجري وركوب الدراجات، وملاعب لكرة القدم وكرة السلة وأخرى متعددة الاستخدامات، وشاطئاً للسباحة تتوافر فيه كل معايير السلامة من منقذين ومشرفين يعملون بنظم المناوبات، وأماكن للاستحمام، وغرف تبديل الملابس، إضافة إلى مسرح مفتوح مطل على الشاطئ، يتضمن نافورة، حيث ستقام فيه الفعاليات والأنشطة.

كما يوفر المشروع مناطق ألعاب للأطفال، تتضمن باقة من النشاطات والألعاب، وتعتمد أفضل معايير الأمان والسلامة، وتستقبل الأطفال بأعمار بين 4 و12 عاماً.

ويتضمن ركناً مخصصاً للرياضات المائية المتنوعة، بالقرب من الشاطئ، متاحة لجميع الزوار وهواة الرياضات المائية، وعدداً من المطاعم والمقاهي ومحال التجزئة، ذات العلامات التجارية الشعبية والعالمية.

ويتضمن جداريات فنية، بالتعاون مع عدد من الفنانين جاء العمل معهم بالتنسيق مع «مركز مرايا» للفنون، حيث سيعرض الفنانون أعمالهم على هذه الجداريات، بما ينسجم مع أهداف «شروق» في دعم قطاع الثقافة والفنون في الشارقة.

ويشمل مشروع الشاطئ العائلي، عدداً من المرافق الجديدة في حديقة الشاطئ الحالية، وتضم مناطق للنزهات وأماكن للشواء ومناطق للاجتماعات العائلية، وبذلك تتكامل مرافق المشروع بالخدمات والتجهيزات والتقنيات الخضراء، بما يعكس توجه الإمارة في بناء منشآت ومدن متكاملة تلبي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.