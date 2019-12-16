شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يشن غارات جوية على الميليشيات المسلحة فى مدينة مصراتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى، استهداف مواقع الميليشيات المسلحة شرق الكلية الجوية، فى مدينة مصراته غربى البلاد.
وأكد الجيش الوطنى الليبى - فى بيان أوردته قناة " سكاى نيوز" مساء الأحد، أن الغارات على مصراته حققت كل أهدافها.
وكان الجيش الليبى قد أعلن فى وقت سابق اليوم قصفه لمواقع فى معسكر النقلية جنوب العاصمة طرابلس وأخرى فى محيطه، موضحا أن هذه المواقع تستخدمها قوات حكومة الوفاق "لتخزين الآليات والوقود".
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