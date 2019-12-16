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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد..الآلاف من الديدان البحرية "أسماك القضيب" تغزو شواطئ شمال كاليفورنيا! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أدت سلسلة من العواصف الشتوية إلى ظهور الآلاف من الديدان البحرية المعروفة باسم "أسماك القضيب" نظراً لأشكالها المشابهة تماما لشكل القضيب البشري على شاطئ بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وعادة ما تعيش تلك الديدان، التي يبلغ طول كل منها حوالي عشرة بوصات، تحت رمال الشواطئ، إلا أن العواصف الشتوية دفعت بموج المحيط لاجتياح طبقات الرمال لتطفو "أسماك القضيب" على السطح.
ويُعرف عن تلك الديدان كونها فريسة لطيور النورس وثعالب الماء وغيرها من الأسماك.
وتُعد "أسماك القضيب" من ضمن الأكلات الشعبية في كوريا الجنوبية.
وتأكل تلك الأسماك بطريقة خاصة حيث تفرز شبكة مخاطية لاصطياد طعامها.
وتتواجد تلك الديدان أسفل رمال الشواطئ على كوكب الأرض منذ ملايين السنين إلا أن ظهورها أعلى الرمال يظل نادراً ولا يحدث إلا بعد هبوب عواصف شديدة.
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