الناقلات الوطنية تتسلم 23 طائرة في 11 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تسلمت شركات الطيران الوطنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، 23 طائرة جديدة بشكل مباشر من شركتي «إيرباص» و«بوينج» وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المصنعين.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن الناقلات الوطنية الأربع، «الاتحاد للطيران» و«الإمارات» و«العربية» و«فلاي دبي»، تسلمت من يناير حتى نوفمبر 2019 نحو 12 طائرة من شركة بوينج و 11 طائرة من شركة إيرباص.

وتسلمت «الاتحاد» 15 طائرة، منها 4 طائرات «إيرباص A350-1000 » و11 «بوينج دريملاينر»، موزعة على 8 طائرات «بوينج 9-787» إضافة إلى 3 «بوينج 10-787».

وتسلمت «الإمارات» 3 طائرات «A380»، ليرتفع عدد طائراتها من هذا الطراز إلى 113 طائرة. وتسلمت «العربية» خلال 11 شهراً، 3 طائرات جديدة من «A321neo»، كما لم تتسلم «فلاي دبي» منذ بداية العام سوى طائرة واحدة« 737 ماكس». وأظهرت بيانات «بوينج» و«إيرباص» أن «العربية» و«الإمارات» سجلتا 3 طلبيات جديدة خلال نوفمبر تتضمن 200 طائرة، منها 120 طائرة للعربية من «إيرباص»، فيما طلبت «الإمارات» 80 طائرة جديدة تتضمن تعديل طلبية سابقة، 30«بوينج» و 50 طائرة من «إيرباص».