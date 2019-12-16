أحمد مراد: لا أكتب كما يريد صنَّاع السينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضاف مقهى «الراوي» الثقافي في واجهة المجاز بالشارقة، ضمن فعاليات مبادرة «حديث الكتب» التي ينظمها احتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، الروائي أحمد مراد للحديث عن روايته 1919 التي تتناول مجموعة من الأحداث التي دارت خلال فترة خصبة بالأحداث السياسية والثورات الشعبية ضد الاحتلال البريطاني، إضافة إلى مناقشة الأساليب الإبداعية التي يعتمدها في كتابته الروائية.

و قال مراد خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها الإعلامية هند مصطفى: «العمل هو الرواية الرابعة، وكانت بالنسبة لي تحدياً، حيث أردت من خلالها أن أقدم للقارئ شيئاً جديداً بعد رواية «الفيل الأزرق»، حيث دخلت من خلال «1919» لمنطقة كتابة صعبة، وما دفعني إلى أن أؤلف هذه الرواية هو وجود الثورات السياسية في مصر التي حفزتني على أن أذهب إلى ذلك التاريخ وأعيش فيه وأغوص في تفاصيله».

وفي ما يتعلق بالسينما والأعمال الروائية قال مراد: «السينما لا تفسر الرواية، وأنا لا أكتب كما يريد المنتج أو يراه صناع السينما، لهذا تراني عندما أقترب من العمل السينمائي أفكك الرواية وأعيد كتابتها كما تبدو لي، حيث سيحمل الفيلم المأخوذ عن رواية 1919عنوان «كيرا والجن»، فأنا أؤمن بأن لكلا النمطين مساحته الخاصة سواء كان الرواية أم الفيلم، لهذا أحافظ على خصوصيات كل منهما».