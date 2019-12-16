«الملك نمر».. قصة حب تستثمر التراث السوداني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

في إطار فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته الخامسة، انعقدت مساء أمس الأول، مسامرة فكرية تحت عنوان «المسرح وأدب الصحراء.. العلاقة وممكناتها» بحضور ومشاركة نخبة من الباحثين من عدة دول عربية، كما شهدت الليلة تقديم العرض المسرحي السوداني «الملك نمر.. حب في الصحراء» لفرقة المخمل للفنون الأدائية.

ناقشت المسامرة الفكرية الأسئلة الآتية: إلى أي حد يمكن لصناع المسرح أن يستلهموا أو يعتمدوا المنجز الأدبي الصحراوي، كالروايات والأمثال والأساطير، وسواها من الأنماط الفنية التي أبدعها الإنسان الصحراوي، في بناء وتشكيل مضامين وفضاءات وأشكال عروضهم المسرحية؟، وإلى أي مدى يمكن لذلك أن يطبع تجاربهم ويميزها بهوية جمالية مغايرة؟، وكيف ينسجم ذلك أو يختلف مع قواعد وتقاليد إنشاء ومشاهدة العروض المسرحية؟.

وأدار المسامرة وقدم لها الدكتور عماد الشنفري من سلطنة عمان، وقُدمت خلالها أوراق بحثية للمشاركين هي «المسرح والصحراء.. مفازات ومجازات» للدكتور محمد المديوني من تونس، و«أيمكن للمسرح أن يكون صحراوياً؟» للدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم من المغرب، و«مفهوم الفضاء في المسرح الصحراوي» للدكتور حسن البحراوي من المغرب، و«الفرجات الشعبية.. الأدب الرفيع والأداء العفوي» للدكتور حميد علاوي من الجزائر.

قيم أصيلة

العرض السوداني الذي أعقب المسامرة الفكرية قدم قصة حب في الصحراء من تأليف الشاعر إبراهيم العبادي، وإخراج عادل حربي، وجاء على شكل أوبريت غنائي تمثيلي، تناول حكاية تعد من التراث الشعبي السوداني القديم، حيث وقعت كما تقول بعض الروايات التاريخية سنة 1818.

تتلخص قصة العرض في الحب الذي جمع بينه طه وابنة عمه وخطيبته ريا في حيهما وقبيلتهما، والذي نشأ وتوطد لفترة من الزمن قبل أن يأتي إلى قبيلتهما ذات يوم رجل يتعلق قلبه بالفتاة ريا، ويقرر أن يخطبها ويتزوجها على الرغم من علمه بخطبتها لطه، فيواجهه الأخير ويتصدى له، ثم تتسارع الأحداث ليفر العاشقان بحبهما من قبيلتهما، لكن «الرجل يلاحقهما، فيبارزه طه فيقتله، وبعد ذلك يلجأ هو وخطيبته إلى «الملك نمر» وقبيلته المعروفة التي تملك علاقة مصاهرة ونسب مع قبيلة الرجل، ويطلبان الحماية من الملك نمر، ولأن ثقافة إغاثة الملهوف وتأمين الخائف هي ثقافة بدوية صحراوية أصيلة هناك، يقرر الملك نمر أن يحميهما، على الرغم من أن طه قد قتل صهره، وحين يأتي أحد وجهاء قبيلة الرجل مطالباً بتسليمه إليهم ليقتلوه ثأراً لقتيلهم، يرفض الملك نمر أن ينكث وعده الذي أعطاه لطه بحمايته، ويرد طلبهم مبرزاً تلك القيم الجميلة التي تميزت بها المجتمعات الصحراوية عموماً من وفاء ونبل وصدق وصيانة العهود.

العرض جاء مليئاً باللوحات التي امتزج فيها الأداء التمثيلي الحركي بالرقص والغناء، مضفياً جواً استعراضياً تفاعل معه الجمهور الحاضر بحماس كبير.

واستعان المخرج بالإضاءة ليجسد المحطات الدرامية المتنوعة التي شهدها العرض، واستطاع التمكن إلى حد كبير من توظيف كل أدوات العرض بإتقان وجودة، إلا أنه عمد إلى تسجيل حوارات المسرحية، بحيث بدا الأداء على الفضاء المسرحي وكأنه مستعاد بتقنية «البلاي باك»، وهو ما جعل الصوت في معظم الأحيان يشتت انتباه المتلقي بين ما يسمعه وما يُعرض عليه، وبشكل عام استطاع معظم الممثلين أن يحافظوا على الانسجام في حركاتهم وحواراتهم مع الصوت والمؤثرات المسجلة.

العرض حظي بنقاش في الندوة التي تلته، فتحدث عنه الناقد السوداني السر السيد، مبرزاً بعض النقاط التي قال عنها إنها مهمة للتعرف إلى خلفية النص وعرضه وقال: «الملك نمر هي من كلاسيكيات المسرح السوداني، حيث كُتبت في ثلاثينات القرن الماضي، وهي من أوائل المسرحيات التي دشنت أول موسم مسرحي في السودان سنة 1967».

وشرح السيد الخلفية التاريخية لقصة الملك نمر فقال: «الملك نمر هو أحد المقاومين للاحتلال التركي، وبالتالي فالمسرحية بهذا المعنى مرتبطة بتاريخ المقاومة».

وأكد السيد كذلك أن مؤلف المسرحية هو أحد صناع الأغنية السودانية الحديثة ومرجع أساسي في التراث، موضحاً أنه لذلك كانت المسرحية كثيفة الشاعرية، وشدد السيد على أن العرض جاء متناغماً مع ذلك وقدم التنوع الذي يميز البيئة الثقافية السودانية.

وبعد ذلك جرت عدة مداخلات ركزت على الجماليات التي قدمها العرض وأشادت به كثيراً، و انتقد بعضها استعمال الإضاءة وعدم استغلال الفضاء المسرحي الواسع .

المخرج عادل حربي، رد على تلك المداخلات وبيّن أن عرضه هو محاولة لتحويل مسرحية كلاسيكية إلى المسرح الصحراوي، وأنها بالنسبة له هي بداية للاشتغال على ذلك النوع من المسرح.