تقدم للجيش في طرابلس وحفتر يأمر بتعزيزات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت سرايا الاقتحام التابعة للجيش الليبي في محور عين زارة فيما تقهقرت ميليشيات «ثوار طرابلس» تاركة خلفها بعض الآليات والأسلحة، وأكدت التقارير سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا جراء المعارك الجارية لتحرير العاصمة في حين شهدت بعض المواقع اقتتالاً عنيفاً بين فصائل مسلحة تابعة لحكومة الوفاق.

وقال اللواء فوزي المنصوري قائد محور عين زارة، إن قواته سيطرت على مواقع جديدة، مشيرا إلى أنه حرصاً على سلامة الجنود نتحفظ على ذكرها حتى تنتهي عملية تأمينها بالكامل. وفي تصريح سابق، أكد اللواء محمد الطحيش آمر منطقة الزاوية العسكرية بالجيش الليبي، أن القوات أحكمت قبضتها على جميع محاور العاصمة طرابلس، وستظهر أخبار مفرحة للشعب الليبي خلال الأيام المقبلة.

وتابع أن العسكريين الليبيين في جميع المناطق جاهزون وعلى درجة عالية من الاستعداد، لتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب، قائلاً: «هذا الإعلان كنا ننتظره بفارغ الصبر».

وحول العمليات العسكرية الدائرة، أكد أنها في مرحلة تمهيد الطريق أمام التحرك الشامل للقوات البرية بدعم من سلاح الجو.

وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً بين القوات البرية والجوية والقوات البحرية للانقضاض على الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس.وقصف طيران الجيش مواقع في معسكر النقلية جنوبي العاصمة طرابلس وأخرى في محيطه، وقال متحدث عسكري إن هذه المواقع تستخدمها قوات حكومة الوفاق «لتخزين الآليات والوقود». كما أكد الجيش الوطني الليبي أنه شن «ثلاث ضربات جوية على مواقع للميليشيات في محور طريق المطار»، مؤكداً أن هذا أتى بالتزامن مع تقدم قواته على الأرض.

بدوره أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب أن العمليات الآن دخلت في آخر مراحلها، مشيرا إلى وجود قوات خاصة في هذه المرحلة دخلت على المعارك في المحاور، وأن لها طريقة خاصة في التعامل مع الجماعات المسلحة.

وذكر المسؤول العسكري أن الدعم التركي لايزال موجودا من خلال طائراتهم ومحاولتهم استحداث غرف عمليات لتسيير الطائرات، مشيراً إلى وجود إرباك في استخدام هذه الطائرات نتيجة ترصد السلاح الجوي.

وكشف مصدر مطلع أن جثث 9 مسلحين من قوات الوفاق تابعين للمجلس العسكري في الزنتان وصلت إلى مركز إيواء جنزور الجمعة، وأوضح المصدر أن من بين القتلى الذين وصلوا الجمعة 3 جنود مرتزقة. وذكر المصدر أنه وصل أيضاً عدد 22 مصاباً من عناصر قوات الوفاق إلى مستشفى جنزور ومستشفيات أخرى.

في غضون ذلك، أفادت مصادر قناة «العربية» الإخبارية، بوقوع اشتباكات في منطقة زواية الدهماني في العاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات كتيبة ثوار طرابلس وميليشيات قوة الردع، وكليهما يتبعان حكومة الوفاق الليبية. وذكرت المصادر ان الاقتتال بين الفصائل المسلحة وقع على خلفية قيام إحدى المجموعتين باحتجاز قيادات في سجون العاصمة طرابلس.

(وكالات)