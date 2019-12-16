تصعيد في لبنان وإحراق مكتبين لعون والحريري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت المواجهات، أمس الأحد، بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وذلك بعد مواجهات ليلية هي الأعنف منذ بداية الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي أوقعت عشرات الجرحى، فيما قام المحتجون بإحراق مكتبي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» في عكار شمالي لبنان.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس، إصابة 25 مواطناً، قام عناصر من الدفاع المدني بتضميد جراح 15 منهم في أماكن المواجهات ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة. كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن عناصره نقلت 6 إصابات إلى المستشفيات وتم إسعاف 8 إصابات في المكان.

وكان وسط بيروت شهد مواجهات ليلية عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن تخللها إطلاق غاز مسيّل للدموع ورصاص مطاطي، وسقط خلالها عشرات الجرحى. وبدت شوارع وسط بيروت ليلاً أشبه بساحة حرب، وشهدت كراً وفراً بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي منعتهم مساء من دخول شارع يؤدي إلى ساحة تضمّ مقر البرلمان، وتطورت المواجهات تدريجياً حتى ساعات الفجر الأولى. وطلبت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في بيان أمس من قيادة قوى الأمن الداخلي «إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين»، بعدما تم نقل أكثر من خمسين جريحاً إلى المستشفيات وعلاج أكثر من تسعين آخرين في وسط بيروت. وبدأت المواجهات مع تصدي حرس البرلمان التابع لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا اختراق حواجز موضوعة عند شارع يؤدي إلى ساحة النجمة بالهراوات والضرب المبرح. ورد المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة وإطلاق هتافات معادية لها ولبري والحريري. واستقدمت قوات مكافحة الشغب آلية عسكرية لإطلاق قنابل مسيّلة للدموع، تساقطت كالمطر على المتظاهرين. كما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. ونقل الصليب الأحمر اللبناني، وفق ما قال أحد مسؤوليه رودني عيد أمس، 15 جريحاً إلى المستشفيات وعالج 37 آخرين ميدانياً، بينما أعلن الدفاع المدني «معالجة وتضميد إصابات 54 مواطناً ونقل 36 جريحاً» إلى المستشفيات. وفي الشمال، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مجهولين دخلوا ليلاً إلى المكتب الرئيسي ل «تيار المستقبل» في بلدة خريبة الجندي بعكار عبر كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسية. وكان مجهولون أقدموا فجر أمس على الاعتداء على مكتب هيئة «التيار الوطني الحر» في بلدة جديدة الجومة - عكار، عبر كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار فيه، وفروا إلى جهة مجهولة.

(وكالات)