«سيتي» يقسو على أرسنال وجرينوود ينقذ «اليونايتد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صب مانشستر سيتي حامل اللقب جام غضبه على مضيفه أرسنال باكتساحه 3-صفر بفضل تألق البلجيكي كيفن دي بروين، فيما انتكس الجار اللدود مانشستر يونايتد بتعادله مع ضيفه إيفرتون 1-1، ما سمح لتوتنهام بالتقدم عليه إلى المركز الخامس بعد فوزه القاتل على مضيفه ولفرهامبتون 2-1 أمس في المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي.

على «استاد الإمارات»، أظهر سيتي لمحة عن المستوى الذي خوله الفوز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين بقيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، وذلك باكتساحه أرسنال في خامس مباراة للأخير بقيادة مدربه الموقت السويدي فريدي ليونجبرج الذي خلف الإسباني أوناي إيمري.

وارتدى دي بروين ثوب الإجادة في اللقاء، حيث افتتح التسجيل لسيتي مبكرا في الدقيقة الثانية، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي حمل توقيع رحيم ستيرلينج في الدقيقة 15.

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وعاد النجم البلجيكي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يهدر المزيد من الفرص التي كانت كفيلة له بتسجيل (الهاتريك).

وعلى ملعب «أولد ترافورد»، فشل يونايتد في مواصلة انتفاضته وتحقيق فوزه الرابع تواليا على الصعيدين المحلي والقاري، واكتفى بالتعادل مع ضيفه إيفرتون الذي كان الأقرب لتجديد تفوقه على «الشياطين الحمر» لولا البديل مايسون جرينوود الذي أدرك التعادل قبل قرابة ربع ساعة على نهاية اللقاء.

ورفع يونايتد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس خلف توتنهام الذي أصبح أمام «الشياطين الحمر» بفارق نقطة بعد تحقيقه فوزه الرابع مقابل خسارة واحدة منذ تعاقده مع البرتغالي جوزيه مورينيو للإشراف عليه بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولم يكن الفوز الذي حققه توتنهام بفضل هدف في الوقت بدل الضائع للبلجيكي يان فرتونجن، سهلا ضد فريق لم يذق طعم الهزيمة في المراحل ال11 الماضية ولم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته ال18 الأخيرة ضمن جميع المسابقات.