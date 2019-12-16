مختبر الأدب للشباب اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع مجلس شباب الشارقة، مختبر الأدب للشباب، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في مجلس ضاحية مويلح في الشارقة.
وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات: «من المؤكد أن مختبر الأدب للشباب يهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الاتحاد والشباب المبدع، وذلك من أجل مزيد من الإنتاج الأدبي النوعي، ومن أجل تبادل الأفكار لتلبية طموحات الشباب ودفع مسيرة إبداعهم إلى الأمام». وأضاف: «ذلك لأن رعاية إبداع الشباب تعني الاهتمام بالإنسان ونتاجاته الإبداعية وبالتفكير والمستقبل الواعد له، وضمان التطور والمواكبة للوصول إلى أفضل النتائج التي يصبو إليها الوطن.. وما دعوتنا الصادقة للشباب لكي يُسهموا في هذا المختبر إلا من قبيل الإصرار على جعل النوافذ مشرعة من أجل شمس دافئة تغير وتبني، طالما أن الوطن هو الهدف الأسمى أولاً وأخيراً».
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