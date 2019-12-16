شكرا لقرائتكم خبر عن نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي، أمس الأحد، أن 50% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس دونالد ترامب، في وقت يعتزم أحد النواب الديمقراطيين الانشقاق والتحول إلى الحزب الجمهوري، اعتراضاً على بدء إجراءات مساءلة الرئيس.
وأظهر الاستطلاع الذي كشفت عن نتائجه شبكة «فوكس نيوز» أن الناخبين قالوا بهامش يتراوح بين 60% و24% إنه ليس من الصواب أن يطلب ترامب من قادة دول أجنبية التحقيق مع منافسين سياسيين. وقال 53% إن ترامب أساء استخدام سلطته.
وشمل الاستطلاع عيّنة من ألف ناخب مسجل، وجرى خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهامش خطأ أكثر أو أقل من 3 نقاط مئوية، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبيرج» للأنباء.
في السياق نفسه، أكد النائب الديمقراطي جيف فان درو، اعتراضه على تحركات حزبه للمساءلة، موضحاً أنه سيصبح جمهورياً هذا الأسبوع، وذلك حسبما قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، ويعد جيف فان درو أحد ديمقراطيَّينِ اثنينِ صوّتا ضد طرح تحقيق المساءلة في مجلس النواب.(وكالات)
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