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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي وحاكم الشارقة يهنّئون حمد بن عيسى باليوم الوطني الإمارات والبحرين .. معاً في المحبة والتعاضد تاريخ النشر: 16/12/2019 استمع

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