اغتيال ناشط في بغداد وإغلاق طرق رئيسية في 3 محافظات جنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

توفي ناشط عراقي، أمس ، متأثراً بجروح أصيب بها، ليل السبت، بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد، بحسب الشرطة ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين، في وقت تواصلت الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية وأغلق متظاهرون عدة طرق رئيسية في 3 محافظات، جنوبي البلاد.

في ساحة التحرير وسط بغداد، جدد المتظاهرون رفضهم لأي مرشح ترشحه الأحزاب والكتل السياسية بديلا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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وأكد المتظاهرون، أن بإمكانهم ترشيح بديل لعبد المهدي، وقد طرح بعض الناشطين اسم رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي لشغل رئاسة الحكومة المقبلة. بينما أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم «إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة التي وقعت الخميس الماضي وأدت إلى قتل شاب والتمثيل بجثته»، تزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد، حيث عثر منذ مطلع أكتوبر على جثث لنشطاء في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.

وأوضح مصدر في الشرطة أن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط محمد جاسم الدجيلي وأصابوه في الظهر، نقل على أثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة صباح أمس». وبحسب مصادر مقربة من الدجيلي، فإن أحد أصدقائه كان برفقته، وأصيب كذلك في الحادث ولا يزال في المستشفى يتلقى العلاج. وأشار أقرباء الدجيلي إلى أنه واظب منذ انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد والمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد، على الحضور إلى ساحة التحرير، وعمل على تقديم المأكل والمشرب للمتظاهرين. وجرت مراسيم تشييع مهيبة للدجيلي في مدينة الصدر حيث منزله في شرقي بغداد. وأصبح الدجيلي رابع ناشط يقتل في العراق منذ الثاني من ديسمبر.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني، أن متظاهرين قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيراً إلى أن «المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم». وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون. وأفادت مصادر أخرى أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام. وفي كربلاء أغلق محتجون، مبنى الهيئة العامة للضرائب، وسط المدينة، وقاموا بتعليق لافتة على جدرانها كتبوا عليها عبارة «مغلق بأمر الشعب ومن يرفع اللافتة يتحمل المسؤولية الكاملة».

وأعلنت عشائر بني أسد في بغداد، «استنكارها وتحذيرها من النتائج الوخيمة لموجة الاغتيالات والخطف والتهديدات للناشطين الشباب المطالبين بالحقوق المشروعة وتقييد الحريات الصحفية وغلق وإنذار المؤسسات الصحفية العراقية».