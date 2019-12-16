«وول ستريــت» تتطلــع لتحقيــق أرقــام قياسيــة بزخــم جديــد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيامين زرزور

اجتازت الأسهم في وول ستريت عقبتين اثنتين استعداداً لعبورها إلى العام الجديد على مسار مفروش بالورود راهن عليه بعض المحللين الاستراتيجيين، أولهما مفاوضات التجارة مع دول الجوار والصين، والآخر الانتخابات البريطانية وأثرها في بريكست، ولكل منهما انعكاساته على الاقتصاد العالمي.

بعد أن أقر الكونجرس اتفاق التجارة بين واشنطن وكندا والأرجنتين والمكسيك، ووافق البيت الأبيض على اتفاقية التجارة مع دول أمريكا الشمالية، جاءت أخبار الاتفاق الجزئي بين الصين والولايات المتحدة لتوسع فسحة الأمل وجرعة التفاؤل في أسواق الأسهم حول انحسار تهديدات التعرفة الجمركية على الأقل في الوقت الراهن، مع الرهان على مزيد من المحفزات التي قد تكشف عنها تفاصيل الاتفاقية مع بكين.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية التي طال انتظارها لم تمنح قوى السوق الطمأنينة الكاملة حول النزاع، خاصة أن تفاصيلها قد تكشف عن ما لا تشتهيه سفنهم، لكن تعطيل سريان مفعول موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي كانت مقررة بدءاً من يوم أمس 15 ديسمبر/‏كانون الأول، أو تأجيلها وتخفيض نسب الرسوم المفروضة على 120 مليار دولار من السلع الصينية، لا بد أن ينعكس إيجابياً على حركة التجارة بين البلدين وعلى بيئة التجارة العالمية المتوترة. ويشعر المستثمرون بالقلق حيال تأثير خفض التعرفة الجمركية على صادرات الشركات، وبالتالي على الاقتصاد عموماً، حيث توقع خبراء الاقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس أن يسفر خفض التعرفة عن ارتفاع أرباح الشركات بنسبة 20% بعد توقيع الاتفاقية، إلا أن خفض التعرفة بنسبة 7.5% على 120 مليار دولار من الصادرات الصينية لم يحقق أكثر من 10% زيادة في أرباح الشركات.

وبعد فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية، تعززت فرص التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإزالة العراقيل التي كانت تقف في وجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء، لإبرام اتفاقية خروج بفاتورة أقل.

ويبدأ الرهان مجدداً على التقارير الاقتصادية التي تعززها موجة مبيعات التجزئة في موسم الأعياد، والتي منحت الأسهم العالمية زخماً لافتاً نهاية الأسبوع الماضي. وقد أنهى مؤشر «إس أند بي 500» الأسبوع على مكاسب جديدة رفعت متوسط مكاسبه السنوية إلى حدود 26.4%.

ويتلقى السوق هذا الأسبوع عدداً من التقارير الاقتصادية بدءاً من اليوم الاثنين، حيث تصدر تقارير مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات، وتقرير الإنتاج الصناعي غداً الثلاثاء. كما يتلقى السوق يوم الجمعة، تقرير الإنفاق الفردي والدخل، إضافة إلى تقرير مزاج المستهلكين.

ويحظى تقرير طلبات إعانات البطالة الذي يصدر الخميس، بمتابعة خاصة هذا الأسبوع للوقوف على مدى استمرار ارتفاع الأرقام فيه بعد أن بلغ الأسبوع الماضي أعلى رقم له منذ عامين. وينظر إلى التقرير على أنه النذير الأولي لتراجع سوق العمل، كما تعكس بيانات مبيعات عيد الشكر تأثر التقرير بالعوامل الموسمية المؤقتة.