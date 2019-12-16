مربط عجمان يتألق في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي

أسدل الستار على النسخة ال16 من مهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المحلية، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 278 جواداً من مختلف الخيول العربية الأصيلة، تنافست على جوائز تخطت المليون درهم، وأقيم المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهد منافسات اليوم الثالث والأخير للمهرجان كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، ومحمد التوحيدي مدير مربط دبي، وعبدالعزيزالمرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي. وأحرز «ع ج مرزان» لمربط عجمان الكأس الذهبية لبطولة الفحول برعاية مربط دبي، فيما نال «إ.س.برنس» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي الكأس الفضية، ونال «اس كيو الناتو» لراشد سيف الزعابي الكأس البرونزية.

وتوجت «ع ج ريدا» لمربط عجمان بالكأس الذهبية لبطولة الأفراس برعاية مربط البداير للخيول العربية، وذهبت الكأس الفضية ل «إ.س. شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما نالت «مياسة الهواجر» لمربط الياه للخيول العربية الكأس البرونزية.

وفي مسابقة المهرات بعمر 3 سنوات برعاية مربط دبي، حلقت «نويدره الزبير» للشيخ سلطان محمد عبدالله محمد علي آل ثاني بالكأس الذهبية وحلقت «ع ج براكة» لمربط عجمان بالكأس الفضية، فيما نالت الكأس البرونزية «رانيا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.

Advertisements

وحقق الجواد «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة للخيول العربية برعاية مربط البداير، الكأس الذهبية لبطولة المهور، ونال الكأس الفضية «دي شجاع» لمربط دبي للخيول العربية، فيما نال الكأس البرونزية «فخر الزبير» للشيخ محمد عبدالله بن محمد آل ثاني.

وأحرزت «شموس الهواجر» للدكتور غانم الهاجري الكأس الذهبية لبطولة المهرات بعمر سنة واحدة، فيما نالت «دي جوريه» لمربط دبي الكأس الفضية وذهبت الكأس البرونزية ل «إ.س.سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وفي بطولة المهور بعمر سنة واحدة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، نال «غالي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري الكأس الذهبية، وذهبت الفضية ل «ع ج سبران» لمربط عجمان، فيما ذهبت الكأس البرونزية «وهج العز» لعبدالعزيز حسين المرزوقي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن سعادته بنجاح النسخة السادسة عشرة من المهرجان، مؤكداً أن قوة الإنتاج المحلي كانت حاضرة خلال المنافسات بعد الدعم الكبير الذي حظي به.

وأضاف: «توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بدعم الإنتاج المحلي جنت ثمارها وتواصل جنيها من خلال الظهور المشرف والتألق الكبير خلال فعاليات المهرجان، وسيواصل نادي الشارقة للفروسية دعمه للملاك المواطنين والعمل على تشجيعهم من أجل زيادة الإنتاج وتقديم أفضل الخيول للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية».