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تكريم المشاركين في مهرجان الفنون الإسلامية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية؛ كرّم محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، الفنانين المشاركين في الدورة الحالية «مدى»، كما كرّم، صحبة خالد مسلط، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الإعلاميين المحليين والعرب، تقديراً لجهودهم، وذلك على هامش الحوار الفني المفتوح مع فناني المهرجان.
وتحدث، خلال الحوار، 23 فناناً من دول عالمية عدة، حول أعمالهم الفنية، وسلطوا الضوء على المراحل التي أنجزت فيها التجهيزات، في حين أبرزوا مشاريعهم الفنية الأخرى في عرض تسجيلي، كما قدم كل فنان كلمة موجزة عن انطباعه الخاص حول تجربته في المشاركة في المهرجان، ومساره الفني.

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