هاتفيا.. أمير قطر يهنيء تبون على انتخابه رئيسا للجزائر

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون؛ حيث هنأه على انتخابه رئيسا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن أمير قطر "عبر عن تمانيه للرئيس تبون بالتوفيق والسداد، وللشعب الجزائري الشقيق مزيدا من التطور والنماء".
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزا منافسيه الأربعة.
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