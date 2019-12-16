"بركان الغضب": طيران إماراتي يقصف الكلية الجوية بمصراته

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مساء الأحد، شن طيران إمارتي مسير ضربات جوية استهدفت مقر الكلية الجوية بمصراته، شرق طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، للأناضول، إن طائرات إمارتية مسيرة استهدف الكلية الجوية بمصراته بضربتين.

وأضاف المجعي أن القصف الجوي استهدف مخازن قديمة بالكلية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشار المجعي أنه تم التعامل مع الطيران المسير عن طريق المضادات الأرضية وإجبارها على مغادرة أجواء المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مصراته حالة النفير ووضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم في العاصمة الليبية.

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وشددت مصراته، في بيان لها، على عملها بغية "استئصال شأفة الطغيان والاستبداد ونصرة إرادة الشعب ورد كيد المتربصين بليبيا الساعيين للهيمنة على قرارها وثروتها"، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ودعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، إلى استغلال كل هذه الفرص والإمكانيات في معركة الحسم وتسخير كافة إمكانيات القطاعات الحكومية في الدولة لتحقيق هذه الغاية.

والخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، زعم حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به. وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.

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