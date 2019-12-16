الجزائر تنضم رسميا إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية

الجزائر/حسان جبريل/ الخليج 365

أعلنت الجزائر رسميا، الأحد، الانضمام إلى اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية بهدف تعزيز المبادلات التجارية مع دول القارة.

وقالت وزارة التجارة الجزائرية، في بيان "تم المصادقة الرسمية على الانضمام لمنطقة التبادل الحر القارية، خلال اجتماع لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الأحد، بالعاصمة الغانية أكرا، بحضور وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب".

وبحسب البيان، قال الوزير جلاب، إن "إطلاق هذه المنطقة يعتبر خطوة حاسمة لتعزيز المبادلات بين الدول الإفريقية".

وأضاف أن "تفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر، سيسمح مستقبلا بخروج الدول الإفريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة البينية".

ومنذ عامين، أطلقت الجزائر خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان افريقية، وافتتحت في صيف عام 2018، معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا لتصدير منتجات محلية في دول غرب إفريقيا.

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وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي في نيامي بالنيجر إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر بهدف تطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة السمراء.

وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر (0) بالمائة على مدى خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2019.

وانضم للمنطقة الافريقية للتبادل الحر 30 بلدا إلى حد الآن باحتساب الجزائر، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة إفريقية وعدد سكان اجمالي يفوق 1.2 مليار نسمة.

ويتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 بالمائة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.