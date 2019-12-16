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ضبط مستودع غير مرخص في الرياض يستخدم لتخزين وتعبئة التبغ

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الجمارك أمس الأحد عن ضبط مستودع غير مرخص في الرياض يستخدم لتخزين وتعبئة التبغ وذلك بعد ورود بلاغ عن وجود مشتقات تبغ مخزنة.

حيث تمكنت الجمارك السعودية بمشاركة شرطة وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من ضبط المستودع غير المرخص كان يستخدم لتخزين وتعبئة التبغ والعطور المقلدة، وضبطت مبالغ مالية، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى قامت الجمارك السعودية بمشاركة كل من شرطة وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة بضبط أكثر من 4000 علبة سجائر مجهولة المصدر وعدد من مستحضرات التجميل المخالفة وذلك في محل تجاري بحي الفوطة، وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص.

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