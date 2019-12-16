تعليق الدراسة في الخبر ورأس تنورة وشرق وغرب الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية قرر مدراء مكاتب التعليم في الخبر ورأس تنورة والظهران وغرب وشرق الدمام بالمنطقة الشرقية اليوم الأحد تعليق الدراسة يوم غد الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة للطلاب والطالبات علما بأن القرار لا يشمل المعلمين والمعلمات. وجاء قرار تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع المدارس مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية.

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