شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمستفيدين من دعم «الصندوق العقاري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أمس الأحد، أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد.
وقال العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”: “يهمنا معرفتكم أن الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية غير مسترد”.
وأضاف متحدث الصندوق العقاري، أنه في حال تم الإنتهاء من التمويل لا يجب على المستفيد إعادة المبلغ.
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