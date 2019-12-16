شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد من «حساب المواطن» بشأن شكاوى المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أمس الأحد بدء تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 “استحقاق ديسمبر الجاري”.

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وأشار البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال (البوابة الإلكترونية).

وكان حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.