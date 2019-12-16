شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة "سكاى نيوز" تتعرض للرشق أثناء تغطية تظاهرات لبنان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مراسلة سكاى نيوز دارين الحلوى لموقف محرج أثنا تغطيتها لمظاهرات اللبنانين لمجلس النواب اللبنانى. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "سكاى نيوز"، على "تويتر"، تعرض المراسلة للرشق من شخص مجهول، الأمر الذى أجبرها على قطع تغطيتها والصمت للحظات، ثم إعادة التغطية.

مراسلة سكاى نيوز وعلق حساب "سكاى نيوز"، على الفيديو قائلا "مراسلة سكاي نيوز عربية دارين الحلوي تتعرض للرشق أثناء تأدية عملها في تغطية التظاهرات أمام مجلس النواب اللبنانى" Advertisements

المراسلة تتعرض للرشق أعضاء بمجلس النواب اللبنانى من توجهات سياسية مختلفة، قد أكدوا أن الأوضاع الراهنة التى يمر بها لبنان، تقتضى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وطريقة مختلفة فى التعامل مع الأمور حتى يمكن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الشديدة التى تشهدها البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسلة "سكاى نيوز" تتعرض للرشق أثناء تغطية تظاهرات لبنان .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.