شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «ستيني» إثر حريق مروع في سكن عمال بـ«الليث» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت محافظة الليث، مساء اليوم الأحد، حريقاً اندلع في سكن عمال وسط المحافظة، أسفر عن وفاة عامل.
وفي التفاصيل ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن مدني الليث باشر مساء اليوم حادث حريق اندلع داخل فناء يحتوي على بركس يستخدم لسكن العمال يعمل في نشاط ومواد البناء.
وأضاف: “عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والحد من انتشاره فيما باشرت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن محتجزين في محيط الحادث المندلع في بركس وتضرر مستودع مجاور مشيد بالبلوك ومسقوف بالصاج الحديدي نتيجة اللهف الحراري”.
وأشار متحدث مدني مكة إلى أن فرق الإنقاذ أثناء عملها في تمشيط الموقع بحثا عن محتجزين عثرت على شخص في العقد السادس متوفي متأثر بحروق في حين تم استدعاء الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة وسلم الحادث فيما بعد للجهات المختصة.
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