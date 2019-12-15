شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للمعلمين.. رابط وشروط التسجيل في دورة «المعلم التقني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة التعليم عملية التسجيل في دورة المعلم التقني، والتي يمكن حضورها من أي مكان والتسجيل من خلال (الرابط).

يذكر أن دورة المعلم التقني، هي دورة تدريبية عن بعد لمواكبة العصر الرقمي بتطوير مهارات المعلمين عن طريق تزويدهم بالمعرفة الأساسية عن التقنيات الرقمية وكيفية دمجها في التدريس، وتقام الدورة بالتعليم عن بعد عن طريق منصة أعناب.

ويشترط لحضور الدورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون معلما على رأس العمل، وأن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

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وأعلنت وزارة التعليم اليوم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق مشروع تدريبي نوعي لتعزيز المهارات الرقمية لدى المعلمين بعنوان “المعلم التقني”، وهي دورة للتطوير المهني تقدم عن بُعد معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بمجمل 16 ساعة تدريبية، مستهدفة 1000 معلم ومعلمة.

وتهدف الدورة إلى تطوير مهارات المعلمين والمعلمات الرقمية، وذلك عبر المشاركة في لقاءات عن بُعد، ومحاضرات مصورة ومهمات تفاعلية لمدة أربعة أسابيع خلال الفصل الدراسي الثاني، لتكون تجربة عملية لدمج التقنية في التعليم عن طريق منصة أعناب للمعلمين.

‎ويأتي المشروع وفقًا لمذكرة تفاهم وقعت في شهر أبريل من العام الماضي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم تهدف إلى التعاون وتوحيد الجهود فيما يختص تنمية رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير في المملكة.