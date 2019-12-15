شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السيل يروي مزارع ملهم شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول جريان السيول في ملهم شمال منطقة الرياض بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. وروت السيول مزارع ملهم في مشهد يبشر بالخير والبركة، فيما وثق عدد من المواطنين بكاميرات هواتفهم مشاهد جريان السيول في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. السيل يروي مزارع ملهم شمال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.