ByteDance تُبرم شراكة جديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ByteDance تُبرم شراكة جديدة للاسثمار في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين

بدأت شركة ByteDance الصينية ومالكة تطبيق تيك توك الشهير شراكة جديدة مع شركة إعلامية صينية محلية لتوسيع مجال عملها والاستثمار في مسارات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين حسب Bloomberg.

حيث تبلغ حصة ByteDance من الشركة الجديدة 49% بينما تملك شركة Shanghai Dongfang Newspaper Co Ltd الباقي برأس مال إجمالي للشركة الجديدة 10 مليون يوان حوالي 1.4 مليون دولار وفقاً لموقع التسجيل الرسمي للأعمال في الصين.

والجدير بالذكر أن شركة ByteDance تعمل على توسيع أعمالها في مجالات عدة وأبرمت العديد من الشراكات والتعاونات مع اطرف مختلفة بعد نجاح تطبيقها الترفيهي تيك توك الباهر ولمعان نجمه الكبير بين فئة الشباب على وجه الخصوص.

حيث نمَّت أخر شراكاتها عن كشفها عن هاتف Jianguo Pro 3 بداية نوفمبر الماضي والذي سيصل السوق الصيني خلال الفترة القادمة بسعر 412 دولار تقريباً ومدعماً بالعديد من الميزات الخاصة من تطبيق تيك توك.

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المصدر

Bloomberg

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