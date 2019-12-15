شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عراقى: مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع السومرية العراقى، أن محامية عراقية قتلت على يد مجهولين في تركيا، موضحا أن أشخاصا مجهولين قتلوا، المحامية العراقية سجى محمد الراوي في منطقة ببيك في تركيا.
وقال الموقع العراقى: إن الحادث كان بدافع السرقة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية التركية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث دون مزيد من التفاصيل.
وفى وقت سابق بثت منصات تركية معارضة، فيديو لجارو بيلان النائب التركى المعارض، يؤكد فيه أن حكم الرجل الواحد أجهض الانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث قال النائب التركى المعارض خلال الفيديو: "لدينا 8 ملايين عاطل، وينتحر مواطنونا، لماذا؟، بسبب الممارسات غير الديمقراطية لسليمان صويلو وزير الداخلية التركى، بسبب حكم الرجل الواحد لطيب أردوغان".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع عراقى: مجهولون يقتلون محامية عراقية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.