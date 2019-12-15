شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السودانى يبحث مع رئيس مؤتمر "البجا" اتفاق الصلح في الشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم، رئيس مؤتمر "البجا" موسى محمد أحمد؛ لبحث اتفاق الصلح في الشرق. وذكر- بيان لمجلس السيادة الانتقالي اليوم ، الأحد ، أن اللقاء بحث مسار تنفيذ اتفاق الصلح، والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وتعزيز التعايش السلمي بالمناطق التي شهدت بعض النزاعات بشرق السودان خلال الفترة الماضية.

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