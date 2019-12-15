هنية مهنئًا تبون: نقدر مواقفكم الداعمة للفلسطينيين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

هنأ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة، معربًا عن تقديره لمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

وقال هنية، في رسالة بعثها لتبون، بحسب بيان صدر عن حركة حماس، الأحد، :"إنه من دواعي سرورنا في حركة حماس أن نبعث إلى فخامتكم أسمى آيات التبريك، وأبلغ عبارات التهنئة، بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية، وانتخابكم رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وبحسب البيان، تمنى هنية للرئيس تبون "التوفيق والنجاح في مهامه، وقيادة الجزائر وخدمة شعبها العظيم نحو مزيد من التنمية والتطور والازدهار ورفعة المكانة في المجالات كافة".

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وأعرب "عن تقديره لمواقفه الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وعبر "هنية" عن عميق اعتزازه بأواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الجزائري والفلسطيني، مع تطلعه الدائم إلى الجزائر الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا في أن تكون فلسطين ومدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك حاضرين في كل المناسبات والمحافل.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزا منافسيه الأربعة. - الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.