الخارجية الليبية تنفي إجلاء مسؤوليين أو دبلوماسيين إلى تونس

جهاد نصر / الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الليبية، الأحد، إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "الخبر الذي تم نشره بعدة مواقع إخبارية تونسية تحت عنوان إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس غير صحيح".

وأضافت السفارة، في بيانها: "لكل وسائل الإعلام التونسية والأجنبية العاملة بتونس.. هذا الخبر لا أساس له من الصحة".

كما دعت وسائل الإعلام التونسية والأجنبية إلى تحري المصداقية في نقل الخبر والتواصل مع السفارة الليبية، ومكتبها الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار.

وشددت على أن مثل تلك التقارير، التي يتم تناقلها دون مصدر، الهدف منها "بث شائعات كاذبة ومضللة عن حقيقة الوضع في البلاد".

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وأعلنت السفارة الليبية بمصر، في وقت سابق اليوم، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارًا من اليوم، وفق مصدرين أحدهما ليبي والآخر مصري رسمي.

وقالت سفارة طرابلس بالقاهرة، في بيان عبر صفحة الخارجية الليبية بـ"فيسبوك"، إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن تعليق العمل بالسفارة لظروف أمنية، حتى إشعار آخر".

ولم يقدم البيان أسبابًا حول الخطوة، غير أنه جاء بعد 4 أيام من نشر صفحات تأكيدًا من السفارة بشأن استمرارها في تقديم كافة الخدمات نافية أي توقف.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات المصرية حول ما ذكره البيان بشأن تلك الأسباب الأمنية.

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