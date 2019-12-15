هنية يصل الدوحة ثالث محطات جولته الخارجية

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، ثالث محطات جولته الخارجية.

وقال مكتب هنية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "وصل إلى الدوحة، عصر الأحد، على رأس وفد من قيادة الحركة للقاء القيادة القطرية الشقيقة".

وأضاف: "هنية غادر تركيا بعد أن أجرى وإخوانه في قيادة الحركة مباحثات مع القيادة التركية في أنقرة وإسطنبول اختتمت باللقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان السبت".

وحسب البيان، "تركز النقاش في عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها قضية القدس، والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، ومصادرة الأراضي، والتضييق على المواطنين في الضفة، والحصار الظالم في قطاع غزة، والأوضاع الصعبة للاجئين إنسانيا ومحاولات تصفية قضيتهم سياسيا".

Advertisements

كما تناول اللقاء "الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وملف الانتخابات المزمع عقدها والتنازلات التي قدمتها الحركة لتذليل كل العقبات أمام إجرائها بالشفافية والنزاهة وصولا إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة والديمقراطية".

فيما أشاد وفد حركة حماس بـ"الدور التركي في إسناد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة موقف الرئيس التركي في الأمم المتحدة وغيره من المواقف المشهورة".

كان رئيس الحركة وصل تركيا قادما من مصر، الأحد الماضي، والتي عقد فيها سلسلة من اللقاءات مع وزير المخابرات المصري عباس كامل وعدد من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة .

وتعتبر هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية بعد انتخابه رئيسا لحماس، في مايو/أيار 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.