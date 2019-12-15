العاهل المغربي مهنئا تبون: لنفتح "صفحة جديدة" في علاقات البلدين

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

هنأ العاهل المغربي محمد السادس، الأحد، عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر، داعيا إياه لـ"فتح صفحة جديدة" في علاقات البلدين.

جاء ذلك في برقية أرسلها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري المنتخب، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتمنى كامل التوفيق للرئيس تبون في مهامه.

ودعا العاهل المغربي، الرئيس الجزائري المنتخب، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، "على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء".

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والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994 وسط خلافات سياسية بين البلدين، أبرزها ملف إقليم الصحراء.

وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

والجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز رئيس الوزراء الأسبق تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزا منافسيه الأربعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.