توتنهام يخطف فوزًا قاتلًا من وولفرهامبتون

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق توتنهام فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي توتنهام، كل من البرازيلي لوكاس مورا (8) ويان فيرتونخين (91)، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد آداما تراوري (67).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.