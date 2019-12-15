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توتنهام يخطف فوزًا قاتلًا من وولفرهامبتون

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حقق توتنهام فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة رقم 17 من .

وسجل هدفي توتنهام، كل من البرازيلي لوكاس مورا (8) ويان فيرتونخين (91)، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد آداما تراوري (67).

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.

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