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جرينوود ينقذ مانشستر يونايتد من فخ إيفرتون

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نجا مانشستر يونايتد من الخسارة في عقر داره، بتعادله مع ضيفه إيفرتون بهدف لكل فريق، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الممتاز.

إيفرتون تقدم بهدف في الدقيقة 36 عن طريق فيكتور لينديلوف “بالخطأ في مرماه”، بينما عادل ماسون جرينوود النتيجة بهدف في الدقيقة 77، ليستقر اليونايتد في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما ظل إيفرتون في المرتبة الـ16 برصيد 18 نقطة.

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