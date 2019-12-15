السيتي يدك حصون آرسنال بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية
عمق مانشستر سيتي جراح مضيفه آرسنال بالفوز عليه (3-0) مساء اليوم الأحد، على ملعب “الإمارات”، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل أهداف مانشستر سيتي، كيفن دي بروين في الدقيقتين (2 و40) ورحيم سترلينج في الدقيقة (15).
ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بيد أنه ما يزال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما استقر رصيد آرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع.
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