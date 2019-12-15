شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تلزم جميع المدارس بإجراءات جديدة لحماية الأرواح والممتلكات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألزمت وزارة التعليم جميع المدارس بضرورة وجود نقاط تجمع آمنة للطلاب، لاستخدامها خلال الحالات الطارئة، وتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، منها منع دخول السيارات حفاظا على الأرواح والممتلكات، لعدم توافر وسائل السلامة والتجهيزات المختصة في مواقف الفناء الخارجي للمدرسة.

قرار وزارة التعليم جاء بناء على لائحة تنظيم مواقف السيارات، الواردة من الدفاع المدني لسلامة منسوبي المدرسة، واستثنت منه الحالات الطارئة التي تتطلب دخول الآليات، واشترطت لدخولها أن تكون لفترات محدودة وسريعة، وبشكل لا يؤثر على المبنى المدرسي، وفقا لـ”الوطن”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار منع دخول السيارات إلى فناء المدرسة للحفاظ على مرافق المبنى والبنية التحتية من شبكة الكهرباء – التغذية – الصرف – الخزانات، وتجنبا للانهيارات المفاجئة والهبوط في الأرضيات والتصدعات.