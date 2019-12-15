دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هذه الخلفية قد تؤدي إلى إغلاق هاتف شاومي Mi 9! ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف أحد مستخدمي Reddit عن مشكلة تظهر في هاتف شاومي Mi 9 عند تثبيت خلفية محددة على الهاتف، حيث تؤدي هذه المشكلة إلى إغلاق الهاتف بشكل مفاجيء.

تعد ميزة تغيير الخلفيات أو ورق الحائط أحد المميزات المفضلة والمطلوبة من قبل الكثير من المستخدمين، حيث تدعم المستخدم بشكل جديد للهاتف.

ولقد أكد أحد مستخدمي هاتف Mi 9 من شاومي على وجود خلفية محددة يمكن أن تؤدي إلى توقف الهاتف عن الإستجابة بشكل تام، أو إغلاق الهاتف.

كما أشار أحد مستخدمي Mi 9 إلى أن وحدة الهاتف الخاصة به إستمرت في وضع الإغلاق والتشغيل من جديد بشكل تلقائي، ما أن تم تثبيت الخلفية على الهاتف، حيث يبقى الهاتف في وضع التشغيل لمدة ثانية واحدة، ومن ثم يتم إغلاق الهاتف لثانية أخرى.

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أيضاً إستمر الهاتف في وضع الإغلاق والتشغيل من 5 إلى 6 مرات، وانتقلت الشاشة لاحقاً إلى وضع التحميل ومن ثم ظهرت ثلاثة إختيارات للمستخدم بين Reboot، و Wipe Data، أو الإتصال بصفحة دعم Mi.

كما أشار مستخدم Reddit إلى أن الخلفية التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة هي خلفية باللون الأسود مع ألوان في إطار الشاشة، حيث تم تحميل هذه الخلفية عن طريق جوجل.

يذكر أن هذه المشكلة رصدت أيضاً عند تثبيت الخلفية في Mi 9T Pro، لذا قد تؤثر هذه المشكلة على إصدارات أخرى من هواتف شاومي.

المصدر

هذا الموضوع هذه الخلفية قد تؤدي إلى إغلاق هاتف شاومي Mi 9! ظهر على التقنية بلا حدود.