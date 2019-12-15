شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونقلت وكالة أنباء المغرب العربى، أن الملك قال فى البرقية مخاطبا تبون، إنه "على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لى أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

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وأضاف: "إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري".