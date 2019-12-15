شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «تعليم الشرقية» بشأن تعليق الدراسة غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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أصدرت إدراة تعليم المنطقة الشرقية، توجيها عاجلا، مساء اليوم الأحد بشأن تعليق الدراسة في جميع مناطق المنطقة غدا الاثنين.

وأوضحت إدارة التعليم بأنه وبناء على ما ينشر من تقارير حول التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ونظرا لاستمرار هطول الأمطار خلال هذه الليلة وحتى يوم غد الإثنين ١٩ ربيع الثاني، فقد تقرر اتخاذ اللازم والتنسيق مع قادة وقائدات تلك المدارس حيال تعليق الدراسة فيها ليوم غد ،إن تطلب الأمر ذلك، على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها، والمتابعة والإفادة بما يتم”.

وأشارت إلى أن قرارها جاء بناء على توقعات الأرصاد المحلية، ولاحتمال تجمع مياه الأمطار داخل و حول بعض المدارس وفي الطرق المؤدية إليها حسب اختلاف الحالة المطرية من مكان إلى آخر، ولما قد يسببه ذلك من خطر على منسوبي تلك المدارس من طلاب وطالبات وموظفين وموظفات عليه،