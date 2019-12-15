شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» تعلن عن وظائف شاغرة على «بند الأجور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على فئة “بند الأجور”، لافتة إلى أن التقديم سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط (اضغط هنا).

وأوضحت الوزارة أن التقديم بدأ اليوم الأحد (18-4-1441) ويستمر حتى نهاية دوام الخميس (22-4-1441)، وذلك على وظائف (معقب- سائق – عامل تحميل- قهوجي) في منطقة الرياض.

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وبينت أن الشروط المطلوبة للتعين تتطلب، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن (18 عاما) ولا يزيد على (40 عاما)، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يُحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون محالا على التقاعد من أي جهة حكومية.

وشددت على ضرورة التزام المتقدم بالممارسة الفعلية لمهمات الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري، وإرفاق الخبرات السابقة بالقطاع الخاص.

وأشارت وزارة الحرس الوطني إلى أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في حال التقدم على أكثر من وظيفة.