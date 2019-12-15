وزير خارجية إيران: المحادثات بين السعودية وقطر في صالح المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد في الدوحة إن المحادثات بين السعودية وقطر لحل الخلاف بينهما تصب في صالح منطقة الخليج بأسرها.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهام وتتهم جيرانها بمحاولة النيل من سيادتها.
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