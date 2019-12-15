دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب مميزات جديدة في Google Maps لدعم مستخدمي السيارات الكهربائية ظهر على التقنية بلا حدود.

تدعم شركة جوجل مستخدمي السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة بمميزات جديدة في Google Maps، تتيح من خلالها الوصول إلى محطات الشحن وتخصيص إعدادات السيارات الكهربائية بشكل أفضل.

يستخدم صانعي السيارات الكهربائية فئات مختلفة من موصلات الشحن للسيارات الكهربائية، فعلى سبيل المثال تستخدم نيسان موصلات CHAdeMO للشحن في السيارات الكهربائية، بينما تستخدم كلاً من VW وBMW موصلات CCS، وTesla أيضاً لديها الموصلات الخاصة بها، ويأتي تحديث خرائط جوجل الجديد ليتيح للمستخدمين تحديد موقع محطات الشحن التي تتوافق مع فئة موصلات الشحن.

ومن المقرر أن يقدم تطبيق خرائط جوجل في التحديث الجديد تفاصيل أكثر حول المكونات المتوفرة في محطات الشحن، ليدعم المستخدم في الوصول السريع إلى محطة شحن السيارة التي يتوفر بها المكونات والموصلات المتوافقة مع السيارة وذلك من خلال فلترة النتائج للمستخدم، مع تحديد محطات الشحن الأقرب للمستخدم.

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كما يأتي تطبيق خرائط جوجل الآن بقائمة منسدلة تظهر عند البحث على محطات شحن السيارات الكهربائية، والتي تدعم المستخدم في تصفية النتائج لتحديد محطة الشحن الأفضل بآداء سريع، وذلك من خلال شريط يمكن من خلال تحديد المكونات المطلوبة بشكل دقيق في محطة الشحن.

من جانب أخر يأتي تطبيق خرئط جوجل الآن بإعدادات خاصة لدعم مستخدمي السيارات الكهربائية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات الرئيسية، حيث يظهر التبويب الجديد تحت عنوان ‘Electric vehicle settings’، ليتيح للمستخدم تغيير المكونات الخاصة بالسيارة الكهربائية وإختيار نوع المقابس.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب مميزات جديدة في Google Maps لدعم مستخدمي السيارات الكهربائية ظهر على التقنية بلا حدود.