الجامعة العربية "قلقة" من الأوضاع في لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من الصدامات التي وقع مساء السبت في بيروت أعربت الامانة العامة للجامعة العربية، الأحد، عن قلقها إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخرا.

وأعربت الجامعة العربية بشكل خاص عن قلقها إزاء الصدامات التي حدثت مساء أمس السبت بين المتظاهرين اللبنانيين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.

وأكد مصدر بالجامعة أن الأمانة تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أي مظاهر للعنف، حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

شاهد: لبنان.. توقعات بإعادة تكليف الحريري لتشكيل الحكومة

مقدم من Sky News Arabia

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وأضاف المصدر أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان، والبدء في اتخاذ الاجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.

ويشهد لبنان منذ شهر أكتوبر احتجاجات شعبية في مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجا على الفساد والنظام السياسي القائم، وأدت تلك التظاهرات إلى استقالة حكومة سعد الحريري بعد أسبوعين من اندلاعها.

ولا تزال مسألة تشكيل حكومة جديدة تواجه الكثير من العقبات، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها لبنان منذ عقود.