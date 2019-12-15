شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصدر مرسوماً بالعفو عما تبقى من مدة العقوبات على 269 محكوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسوم رقم 101 لسنة 2019 ، بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى. ونقلت وكالة أنباء البحرين أن المرسوم جاء فيه، بأنه يسقط ما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية ، وعقوبات الغرامة المحكوم بها على 269 محكوماً في القضايا المبينة قرين كل منهم.

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