شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون أردنى لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب الأردنى، عاطف الطراونة ، الأحد، إن اللجنة القانونية النيابية تجرى الإعداد للتوقيع على قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وأوضح الطراونة أن عدد الموقعين من النواب الأردنى على مشروع قانون الإلغاء وصل إلى 60 نائبًا، وبذلك يكون المشروع الثاني الذي يلغي فيه الأردن اتفاقياته مع إسرائيل بعد سحبه التمديد من اتفاقية وادي عربة مؤخرًا، للمنطقتين الغمر والباقورة.
يشار إلى انه في الثالث من سبتمبر عام 2014، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، اتفاقية مع شركة حقل "لفاياثان" الإسرائيلي، تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة ، مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة الأردنية.
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