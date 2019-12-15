شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المنتخب يؤدى اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وقال التلفزيون إن المادة 89 من الدستور تنص على أنه " يؤدّى رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالى لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.".
وكانت الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، قد أجريت يوم الخميس الماضي، وفاز بها تبون بنسبة 58.15%.
ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستورى (أعلى هيئة دستورية في البلاد) النتائج النهائية بعد أن يفحص الطعون خلال الفترة من غد الاثنين حتى يوم 25 ديسمبر الجارى، ولكن لأنه لم يتم تقديم أي طعون تخص الانتخابات، فمن المتوقع أن يصدر إعلان المجلس الدستوري في أقرب وقت.
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