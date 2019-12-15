ولى عهد دبى يهنئ البحرين بعيدها القومى: كل عام وأنتم بخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشيخ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، مملكة البحرين، بعيدها القومى، قائلا :"كل عام وأنتم بخير وبلدنا البحرين في خير وازدهار".
وقال ولى عهد دبى عبر تويتر :"إلى الأشقاء والأهل في مملكة البحرين، كل عام وأنتم بخير وبلدنا البحرين في خير وازدهار وعزة".
ولى عهد دبى
وكان الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبى، قد هنأ دولة البحرين بعيدها القومي، بنشر فيديو يظهر من خلاله العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين.
وعلق بن راشد على الفيديو الذى نشره عبر تويتر "إلى الشقيقة البحرين، شعبا وملكاً، كل عام وأنتم بخير، كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة، كل عام وشعبينا أكثر أخوة ومحبة وتعاضداً، أدام الله عليكم الأمن والاستقرار والنعمة".
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