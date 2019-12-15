العراق.. مقتل شرطيين بهجوم لداعش في كركوك

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، مقتل منتسبين اثنين بالشرطة الاتحادية بهجوم لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في كركوك شمالي البلاد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، التابعة للدفاع في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت لعجلة أرزاق تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضافت الخلية أن الهجوم حدث في وادي زغيتون جنوب حي الرياض بكركوك بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

Advertisements

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي وشرقي البلاد والمعروفة باسم "مثلث الموت".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.